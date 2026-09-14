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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734395
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)

Ноутбук iRU — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Представленный в классическом черном цвете, этот ноутбук идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Отличительной особенностью устройства является его дисплей с диагональю 15,6 дюйма, выполненный на матрице IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения, а частота обновления 60 Гц способствует комфортному просмотру содержимого. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от компании Intel в паре с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что позволяет эффективно выполнять широкий спектр задач, от повседневных до более требовательных в плане графики. Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость работы, и вместительным SSD объемом 512 ГБ для хранения данных и быстрого доступа к ним. Для удобной работы с различными форматами пользовательских данных, ноутбук оснащен встроенным кард-ридером. Портативность и легкость девайса также не остаются без внимания — вес устройства составляет всего 1,59 кг, что делает его идеальным спутником для деловых поездок и путешествий. Современный ноутбук iRU поддерживает беспроводную связь Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Работает он под управлением операционной системы Windows 11 Pro, что обеспечивает доступ ко всем последним возможностям и обновлениям платформы от Microsoft. Этот ноутбук является отличным выбором для пользователей, которым важны производительность, стиль и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Представленный в классическом черном цвете, этот ноутбук идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Отличительной особенностью устройства является его дисплей с диагональю 15,6 дюйма, выполненный на матрице IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения, а частота обновления 60 Гц способствует комфортному просмотру содержимого. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от компании Intel в паре с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что позволяет эффективно выполнять широкий спектр задач, от повседневных до более требовательных в плане графики. Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость работы, и вместительным SSD объемом 512 ГБ для хранения данных и быстрого доступа к ним. Для удобной работы с различными форматами пользовательских данных, ноутбук оснащен встроенным кард-ридером. Портативность и легкость девайса также не остаются без внимания — вес устройства составляет всего 1,59 кг, что делает его идеальным спутником для деловых поездок и путешествий. Современный ноутбук iRU поддерживает беспроводную связь Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Работает он под управлением операционной системы Windows 11 Pro, что обеспечивает доступ ко всем последним возможностям и обновлениям платформы от Microsoft. Этот ноутбук является отличным выбором для пользователей, которым важны производительность, стиль и функциональность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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