Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)
**Ноутбук Asus Vivobook 15 F1505VA-MA929 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Asus Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Asus Vivobook 15?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволят комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1620 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,7 кг и диагональ экрана 15,6 дюйма делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с привлекательной поверхностью; * клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 для базовых графических задач; * чёрный цвет корпуса, который подойдёт к любому стилю. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С Asus Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)