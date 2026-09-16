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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2880x1620
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 650 руб. 
Начислим 1275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)
79 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2880x1620
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)

**Ноутбук Asus Vivobook 15 F1505VA-MA929 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Asus Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Asus Vivobook 15?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволят комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1620 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,7 кг и диагональ экрана 15,6 дюйма делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с привлекательной поверхностью; * клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 для базовых графических задач; * чёрный цвет корпуса, который подойдёт к любому стилю. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С Asus Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2880x1620
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Asus Vivobook 15 F1505VA-MA929 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Asus Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Asus Vivobook 15?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволят комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1620 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,7 кг и диагональ экрана 15,6 дюйма делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с привлекательной поверхностью; * клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 для базовых графических задач; * чёрный цвет корпуса, который подойдёт к любому стилю. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С Asus Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/OLED/2.8K/2880x1620/120Hz/NoOS/Black/1.7kg (90NB10P1-M016P0) - по цене 79650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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