Наушники Gembird MHS-G100 Survarium
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Gembird MHS-G100 Survarium
Наушники Gembird представляют собой надежное сочетание качества и функциональности. Эти проводные мониторные наушники, выполненные в стильной черно-оранжевой гамме, созданы для комфортного и длительного использования. С длиной кабеля 2,5 метра вам обеспечивается свобода движения и удобство подключения к вашим устройствам. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и работы в режиме "хэндс-фри". Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, они обеспечивают достойное качество звука и помогают сосредоточиться на музыке или звонках. Разъем jack 3.5 мм гарантирует совместимость с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет, ПК или аудиоплеер. Бренд Gembird славится своей надежностью и долговечностью, и эти наушники не стали исключением.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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