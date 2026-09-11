Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix
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Характеристики
Описание товара Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix
Уровень лазерный самовыравнивающийся Matrix 35023 со штативом длиной 1260 мм позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости с дальностью проекции до 10 метров. Этого достаточно для точной разметки фундамента, укладки облицовочной плитки на пол и стены, установки оконных рам, монтажа подвесных потолков, сборки стенных шкафов и т.д. Допустимо профессиональное применение на строительных объектах. Уровень одинаково эффективен как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, т.к. красный луч виден при любом освещении.
Преимущества
- Функция самовыравнивания облегчает рабочий процесс — использовать уровень могут даже новички, т. к. он автоматически компенсирует неровность поверхности, на которой стоит.
- Независимые выключатели для каждого луча — можно строить отдельные линии (вертикальные или горизонтальные) для выполнения разных задач.
- Индикатор включения для каждого луча — визуальный контроль позволяет легко ориентироваться при выполнении работ.
- Малый вес 154 г — инструмент удобен в работе и не утяжеляет транспортировочную сумку.
- Возможность работы в одиночку — в комплект поставки включен алюминиевый штатив.
- Регулятор на штативе — плавное изменение высоты выдвижных ножек в диапазоне 46-126 см позволяет добиться идеального результата.
- Безопасная транспортировка и хранение — уровень снабжен блокиратором, поставляется в прочной синтетической сумке.
- Готовность к работе — 2 аккумуляторные батарейки типа АА прилагаются.
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Уровень лазерный самовыравнивающийся Matrix 35023 со штативом длиной 1260 мм позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости с дальностью проекции до 10 метров. Этого достаточно для точной разметки фундамента, укладки облицовочной плитки на пол и стены, установки оконных рам, монтажа подвесных потолков, сборки стенных шкафов и т.д. Допустимо профессиональное применение на строительных объектах. Уровень одинаково эффективен как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, т.к. красный луч виден при любом освещении.
Преимущества
- Функция самовыравнивания облегчает рабочий процесс — использовать уровень могут даже новички, т. к. он автоматически компенсирует неровность поверхности, на которой стоит.
- Независимые выключатели для каждого луча — можно строить отдельные линии (вертикальные или горизонтальные) для выполнения разных задач.
- Индикатор включения для каждого луча — визуальный контроль позволяет легко ориентироваться при выполнении работ.
- Малый вес 154 г — инструмент удобен в работе и не утяжеляет транспортировочную сумку.
- Возможность работы в одиночку — в комплект поставки включен алюминиевый штатив.
- Регулятор на штативе — плавное изменение высоты выдвижных ножек в диапазоне 46-126 см позволяет добиться идеального результата.
- Безопасная транспортировка и хранение — уровень снабжен блокиратором, поставляется в прочной синтетической сумке.
- Готовность к работе — 2 аккумуляторные батарейки типа АА прилагаются.
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