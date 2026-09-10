Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2
Лазерный уровень построитель плоскостей предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий. Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Четыре режима проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, зафиксированные перпендикулярные линии. Компенсатор с диапазоном ± 4 град. для установки на неровной поверхности. Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке и при механическом воздействии. Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний. Рабочая дистанция: 20 м. Точность измерений: 0,2 мм/м. Класс защиты: IP54. В комплект входит держатель.
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