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Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка

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0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 10
0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Альбом (сингл)
In Step
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 10
  • 0753088099014, Vaughan, Stevie Ray, In Step (Analogue) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088099014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Альбом (сингл)
In Step
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The House Is A Rockin, Crossfire, Tight Rope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Walk Of Denial, Scratch N Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The House Is A Rockin, Crossfire, Tight Rope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Walk Of Denial, Scratch N Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088099014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Альбом (сингл)
In Step
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The House Is A Rockin, Crossfire, Tight Rope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Walk Of Denial, Scratch N Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The House Is A Rockin, Crossfire, Tight Rope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Walk Of Denial, Scratch N Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - In Step (Analogue) (0753088099014) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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