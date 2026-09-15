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John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка

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John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 1
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 2
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 3
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 4
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 5
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 6
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 7
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
John Scofield
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 1
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 2
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 3
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 4
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 5
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 6
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 7
  • John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445343874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
John Scofield
Жанр
Jazz
Трек-лист
Coral, Honest I Do, It Could Happen To You, Danny Boy, Elder Dance, Mrs. Scofield's Waltz, Junco Partner, There Will Never Be Another You, My Old Flame, Not Fade Away, Since You Asked, Trance De Jour, You Win Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445343874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
John Scofield
Жанр
Jazz
Трек-лист
Coral, Honest I Do, It Could Happen To You, Danny Boy, Elder Dance, Mrs. Scofield's Waltz, Junco Partner, There Will Never Be Another You, My Old Flame, Not Fade Away, Since You Asked, Trance De Jour, You Win Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Scofield - John Scofield (0602445343874) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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