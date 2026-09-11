Spice Girls - Spice (0602547853257) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652432
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spice Girls - Spice (0602547853257) виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома «Spice» британской поп-группы Spice Girls, вышедшего в 1996 году. Spice Girls — британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Группа является самой коммерчески успешной женской группой в истории поп-музыки, о чём свидетельствуют высокие тиражи проданных альбомов и синглов, высокие места в хит-парадах, посещаемость концертов и продажи товаров с символикой группы. Всего Spice Girls выпустили три студийных альбома, проданных по всему миру суммарным тиражом свыше 75 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание дебютного студийного альбома «Spice» британской поп-группы Spice Girls, вышедшего в 1996 году. Spice Girls — британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Группа является самой коммерчески успешной женской группой в истории поп-музыки, о чём свидетельствуют высокие тиражи проданных альбомов и синглов, высокие места в хит-парадах, посещаемость концертов и продажи товаров с символикой группы. Всего Spice Girls выпустили три студийных альбома, проданных по всему миру суммарным тиражом свыше 75 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Spice Girls - Spice (0602547853257) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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