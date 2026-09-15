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Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus At Antibes
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus At Antibes
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Wednesday Night Prayer Meeting, Prayer For Passive Resistance, What Lovex, Ill Remember April, Folk Forms I, Better Git Hit In Your Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wednesday Night Prayer Meeting, Prayer For Passive Resistance, What Lovex, Ill Remember April, Folk Forms I, Better Git Hit In Your Soul

Отзывы о товаре Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus At Antibes
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Wednesday Night Prayer Meeting, Prayer For Passive Resistance, What Lovex, Ill Remember April, Folk Forms I, Better Git Hit In Your Soul
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wednesday Night Prayer Meeting, Prayer For Passive Resistance, What Lovex, Ill Remember April, Folk Forms I, Better Git Hit In Your Soul
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Mingus At Antibes (Analogue) (4260019715838) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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