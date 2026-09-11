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Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка

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Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 1
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 2
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 3
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 4
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 5
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 6
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 7
Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Micus
Альбом (сингл)
Thunder
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 1
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 2
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 3
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 4
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 5
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 6
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 7
  • Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652357
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455539342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Micus
Альбом (сингл)
Thunder
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Song For Thor, A Song For Raijin, A Song For Armazi, A Song For Shango, A Song For Vajrapani, A Song For Leigong, A Song For Zeus, A Song For Ishkur, A Song For Perun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка

Стефан Микус – уникальный музыкант и композитор. Он коллекционирует и изучает инструменты со всего мира и создает с ними свои собственные музыкальные путешествия. Это его 25-й сольный альбом для ECM, и в его звучании доминирует четырехметровая тибетская труба дан чен, инструмент, который он недавно освоил и использует впервые. Именно громовое звучание этого инструмента привело к названию альбома и его девяти треков, прославляющих божеств по всему миру. «Я посвящаю эту музыку большой семье богов-громовержцев по всему миру, смиренно надеясь, что, когда они ее услышат, их разрушительная сила каким-то образом утихнет», — говорит он. В нем представлены инструменты, на которых играет Стефан Микус, из Тибета, Индии, Бирмы, Борнео, Сибири, Японии, Южной Америки, Гамбии, Намибии, Швеции и Баварии.

Отзывы о товаре Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455539342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Micus
Альбом (сингл)
Thunder
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Song For Thor, A Song For Raijin, A Song For Armazi, A Song For Shango, A Song For Vajrapani, A Song For Leigong, A Song For Zeus, A Song For Ishkur, A Song For Perun
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Стефан Микус – уникальный музыкант и композитор. Он коллекционирует и изучает инструменты со всего мира и создает с ними свои собственные музыкальные путешествия. Это его 25-й сольный альбом для ECM, и в его звучании доминирует четырехметровая тибетская труба дан чен, инструмент, который он недавно освоил и использует впервые. Именно громовое звучание этого инструмента привело к названию альбома и его девяти треков, прославляющих божеств по всему миру. «Я посвящаю эту музыку большой семье богов-громовержцев по всему миру, смиренно надеясь, что, когда они ее услышат, их разрушительная сила каким-то образом утихнет», — говорит он. В нем представлены инструменты, на которых играет Стефан Микус, из Тибета, Индии, Бирмы, Борнео, Сибири, Японии, Южной Америки, Гамбии, Намибии, Швеции и Баварии.
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Отзывы


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