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4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка

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4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 1
4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 2
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4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 4
4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 4
  • 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Morning Song, Daylight, Sweet Lady Genevieve, There's A Change In The Weather, Where Are They Now?, One Of The Survivors, Cricket, Your Man, Here Comes Flash, Sitting In The Midday Sun, Demolition
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Kinks 60
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Morning Song, Daylight, Sweet Lady Genevieve, There's A Change In The Weather, Where Are They Now?, One Of The Survivors, Cricket, Your Man, Here Comes Flash, Sitting In The Midday Sun, Demolition



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре 4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Morning Song, Daylight, Sweet Lady Genevieve, There's A Change In The Weather, Where Are They Now?, One Of The Survivors, Cricket, Your Man, Here Comes Flash, Sitting In The Midday Sun, Demolition
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Kinks 60
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Morning Song, Daylight, Sweet Lady Genevieve, There's A Change In The Weather, Where Are They Now?, One Of The Survivors, Cricket, Your Man, Here Comes Flash, Sitting In The Midday Sun, Demolition


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
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Отзывы


4050538897913, Kinks, The, Preservation Act 1 виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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