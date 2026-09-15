Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это возможность погрузиться в мир яркой и захватывающей джазовой музыки. Ralph Alessi - талантливый трубач и композитор, чье творчество олицетворяет собой воплощение современного джазового звучания. На этой виниловой пластинке представлен альбом "It's Always Now". Здесь вы найдете удивительно экспрессивные композиции, исполненные с мастерством и страстностью. Музыкальное взаимодействие между Алесси и его группой создает потрясающее звуковое путешествие, которое невозможно пропустить. Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Этот альбом погрузит вас в атмосферу экспериментального и эмоционально насыщенного джаза, который заставит ваше сердце биться в ритме музыки. Не упустите шанс приобрести виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) и насладиться удивительными звуками этой уникальной записи. Закажите ее прямо сейчас и окунитесь в захватывающий мир джазовой музыки, который будет всегда с вами.
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