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Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка

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Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - фото 2
Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ralph Alessi
Альбом (сингл)
It’s Always Now
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - фото 1
  • Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - фото 2
  • Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455090898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ralph Alessi
Альбом (сингл)
It’s Always Now
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hypnagogic, Old Baby, Migratory Party, Residue, The Shadow Side, It's Always Now, Diagonal Lady, Everything Mirrors Everything, Portion Control, Ire, Hanging By A Thread, Tumbleweed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это возможность погрузиться в мир яркой и захватывающей джазовой музыки. Ralph Alessi - талантливый трубач и композитор, чье творчество олицетворяет собой воплощение современного джазового звучания. На этой виниловой пластинке представлен альбом "It's Always Now". Здесь вы найдете удивительно экспрессивные композиции, исполненные с мастерством и страстностью. Музыкальное взаимодействие между Алесси и его группой создает потрясающее звуковое путешествие, которое невозможно пропустить. Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Этот альбом погрузит вас в атмосферу экспериментального и эмоционально насыщенного джаза, который заставит ваше сердце биться в ритме музыки. Не упустите шанс приобрести виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) и насладиться удивительными звуками этой уникальной записи. Закажите ее прямо сейчас и окунитесь в захватывающий мир джазовой музыки, который будет всегда с вами.

Отзывы о товаре Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455090898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ralph Alessi
Альбом (сингл)
It’s Always Now
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hypnagogic, Old Baby, Migratory Party, Residue, The Shadow Side, It's Always Now, Diagonal Lady, Everything Mirrors Everything, Portion Control, Ire, Hanging By A Thread, Tumbleweed
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это возможность погрузиться в мир яркой и захватывающей джазовой музыки. Ralph Alessi - талантливый трубач и композитор, чье творчество олицетворяет собой воплощение современного джазового звучания. На этой виниловой пластинке представлен альбом "It's Always Now". Здесь вы найдете удивительно экспрессивные композиции, исполненные с мастерством и страстностью. Музыкальное взаимодействие между Алесси и его группой создает потрясающее звуковое путешествие, которое невозможно пропустить. Купить виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Этот альбом погрузит вас в атмосферу экспериментального и эмоционально насыщенного джаза, который заставит ваше сердце биться в ритме музыки. Не упустите шанс приобрести виниловую пластинку Ralph Alessi / It's Always Now (1LP) и насладиться удивительными звуками этой уникальной записи. Закажите ее прямо сейчас и окунитесь в захватывающий мир джазовой музыки, который будет всегда с вами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ralph Alessi - It’s Always Now (0602455090898) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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