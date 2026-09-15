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Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка

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Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
My God-Given Right
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
My God-Given Right
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heroes, Battle's Won, My God-Given Right, Stay Crazy, Lost In America, Russian Roul?, The Swing Of A Fallen World, Like Everybody Else, Creatures In Heaven, If God Loves Rock ’N’ Roll, Living On The Edge, Claws, You, Still Of War, I Wish I Were There, Wicked Game
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Helloween / My God-Given Right (2LP) – это великолепная возможность ощутить всю мощь и магию альбома "My God-Given Right" от легендарной группы Helloween. Этот двойной виниловый альбом поразит вас своей энергетикой и неподражаемым стилем исполнения. Каждый трек перенесет вас в захватывающий мир металла, позволяя окунуться в глубины собственных эмоций и восхититься мастерством музыкантов Helloween. Купить виниловую пластинку Helloween / My God-Given Right (2LP) – это отличная возможность для настоящих ценителей музыки, которые хотят прочувствовать всю непревзойденность звучания на виниле. Клинтельное качество записи и стильный дизайн пластинки добавят неповторимости вашей музыкальной коллекции. Не упустите шанс приобрести эту удивительную виниловую пластинку и насладиться всей славой и великолепием музыкального наследия Helloween.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
My God-Given Right
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heroes, Battle's Won, My God-Given Right, Stay Crazy, Lost In America, Russian Roul?, The Swing Of A Fallen World, Like Everybody Else, Creatures In Heaven, If God Loves Rock ’N’ Roll, Living On The Edge, Claws, You, Still Of War, I Wish I Were There, Wicked Game
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Helloween / My God-Given Right (2LP) – это великолепная возможность ощутить всю мощь и магию альбома "My God-Given Right" от легендарной группы Helloween. Этот двойной виниловый альбом поразит вас своей энергетикой и неподражаемым стилем исполнения. Каждый трек перенесет вас в захватывающий мир металла, позволяя окунуться в глубины собственных эмоций и восхититься мастерством музыкантов Helloween. Купить виниловую пластинку Helloween / My God-Given Right (2LP) – это отличная возможность для настоящих ценителей музыки, которые хотят прочувствовать всю непревзойденность звучания на виниле. Клинтельное качество записи и стильный дизайн пластинки добавят неповторимости вашей музыкальной коллекции. Не упустите шанс приобрести эту удивительную виниловую пластинку и насладиться всей славой и великолепием музыкального наследия Helloween.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Helloween - My God-Given Right (coloured) (4251981704388) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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