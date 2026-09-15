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Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка

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Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 1
Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 2
Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Opening
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 1
  • Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 2
  • Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445411573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Opening
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Circle, Findings / Visa fr?n R?ttvik, Opening, A4 The Longing, Shepherd Song, Helensburgh Tango, Re-Opening, Findings II, Stream, Ritual, Fl?ytel?t / The Flute, V?r sterk, min sjel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Tord Gustavsen / Opening (1LP) - это возможность окунуться в потрясающий мир изысканного джазового звучания. Tord Gustavsen - талантливый пианист, композитор и бэндлидер, чья музыкальная эстетика пронизывает слушателей проникновенностью и глубиной. На этой виниловой пластинке представлен чудесный альбом "Opening". Густавсен совершает настоящую музыкальную экскурсию, создавая неповторимые мелодии и аранжировки, которые идеально сочетаются с его эмоциональной игрой на пианино. Каждая композиция на этом альбоме открывает слушателю новые грани и оттенки джазовой музыки, вызывая неподдельные эмоции и восхищение. Купить виниловую пластинку Tord Gustavsen / Opening (1LP) - это возможность приобрести настоящий музыкальный шедевр, который оставит незабываемый след в вашей коллекции. Откройте свои сердца и уши для магии музыки Густавсена, наслаждайтесь его уникальным звучанием и погрузитесь в атмосферу, которая сливается с душой и переносит вас на невероятное музыкальное путешествие.

Отзывы о товаре Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445411573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Opening
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Circle, Findings / Visa fr?n R?ttvik, Opening, A4 The Longing, Shepherd Song, Helensburgh Tango, Re-Opening, Findings II, Stream, Ritual, Fl?ytel?t / The Flute, V?r sterk, min sjel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Tord Gustavsen / Opening (1LP) - это возможность окунуться в потрясающий мир изысканного джазового звучания. Tord Gustavsen - талантливый пианист, композитор и бэндлидер, чья музыкальная эстетика пронизывает слушателей проникновенностью и глубиной. На этой виниловой пластинке представлен чудесный альбом "Opening". Густавсен совершает настоящую музыкальную экскурсию, создавая неповторимые мелодии и аранжировки, которые идеально сочетаются с его эмоциональной игрой на пианино. Каждая композиция на этом альбоме открывает слушателю новые грани и оттенки джазовой музыки, вызывая неподдельные эмоции и восхищение. Купить виниловую пластинку Tord Gustavsen / Opening (1LP) - это возможность приобрести настоящий музыкальный шедевр, который оставит незабываемый след в вашей коллекции. Откройте свои сердца и уши для магии музыки Густавсена, наслаждайтесь его уникальным звучанием и погрузитесь в атмосферу, которая сливается с душой и переносит вас на невероятное музыкальное путешествие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tord Gustavsen - Opening (0602445411573) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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