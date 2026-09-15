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Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка

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0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 1
0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 2
0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 3
0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 4
0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 5
0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 1
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 2
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 3
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 4
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 5
  • 0602455242631, Виниловая пластинкаGreen, Grant, Green Street - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка

В этой классике 1961 года к плодовитому Грину присоединились басист Бен Такер и барабанщик Дэйв Бэйли. На Green Street гитарист исполняет три оригинальных песни, в том числе Round About Midnight и Alone Together. Поскольку Такер и Бэйли ловят каждую фразу Грина и мгновенно реагируют на его музыкальные мысли, внимание почти полностью сосредоточено на гитаристе. Грин постоянно выдвигает удивительные и полезные идеи, берет эти песни с собой в неожиданные путешествия и создает музыку на века. Мало кто из гитаристов того времени мог преуспеть в этой обстановке на уровне Грина. Green Street - одна из его самых важных записей.

Отзывы о товаре Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
В этой классике 1961 года к плодовитому Грину присоединились басист Бен Такер и барабанщик Дэйв Бэйли. На Green Street гитарист исполняет три оригинальных песни, в том числе Round About Midnight и Alone Together. Поскольку Такер и Бэйли ловят каждую фразу Грина и мгновенно реагируют на его музыкальные мысли, внимание почти полностью сосредоточено на гитаристе. Грин постоянно выдвигает удивительные и полезные идеи, берет эти песни с собой в неожиданные путешествия и создает музыку на века. Мало кто из гитаристов того времени мог преуспеть в этой обстановке на уровне Грина. Green Street - одна из его самых важных записей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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