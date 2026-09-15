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Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка

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Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 1
Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 2
Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Atkins
Альбом (сингл)
Mister Guitar
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Atkins
Альбом (сингл)
Mister Guitar
Трек-лист
Know That You Know, Rainbow, Hello Bluebird, Siesta, Country Style, Show Me The Way To Go Home, Im Forever Blowing Bubbles, Backwoods, Country Gentleman, Slinkey, Jessie, Concerto In C Minor
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Know That You Know, Rainbow, Hello Bluebird, Siesta, Country Style, Show Me The Way To Go Home, Im Forever Blowing Bubbles, Backwoods, Country Gentleman, Slinkey, Jessie, Concerto In C Minor

Отзывы о товаре Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Atkins
Альбом (сингл)
Mister Guitar
Трек-лист
Know That You Know, Rainbow, Hello Bluebird, Siesta, Country Style, Show Me The Way To Go Home, Im Forever Blowing Bubbles, Backwoods, Country Gentleman, Slinkey, Jessie, Concerto In C Minor
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Know That You Know, Rainbow, Hello Bluebird, Siesta, Country Style, Show Me The Way To Go Home, Im Forever Blowing Bubbles, Backwoods, Country Gentleman, Slinkey, Jessie, Concerto In C Minor
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Atkins - Mister Guitar (Analogue) (4260019712455) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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