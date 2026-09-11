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Кулер для процессора PCCooler S93 V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора PCCooler S93 V2

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Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 1
Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 2
Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 3
Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 4
Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 5
Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 1
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 2
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 3
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 4
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 5
  • Кулер для процессора PCCooler S93 V2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651861
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х10
Вес, г.
600

Описание товара Кулер для процессора PCCooler S93 V2

Кулер PCCooler — это удачный выбор процессорного кулера для компьютерных энтузиастов, которые отдают предпочтение бесшумным и высокопроизводительным системам охлаждения.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler S93 V2




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер PCCooler — это удачный выбор процессорного кулера для компьютерных энтузиастов, которые отдают предпочтение бесшумным и высокопроизводительным системам охлаждения.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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