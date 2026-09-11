Кулер для процессора PCCooler S93 V2
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651861
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х10
Вес, г.
600
Описание товара Кулер для процессора PCCooler S93 V2
Кулер PCCooler — это удачный выбор процессорного кулера для компьютерных энтузиастов, которые отдают предпочтение бесшумным и высокопроизводительным системам охлаждения.
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Теги товара: Алюминий
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер PCCooler — это удачный выбор процессорного кулера для компьютерных энтузиастов, которые отдают предпочтение бесшумным и высокопроизводительным системам охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
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