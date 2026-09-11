Описание товара Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black

Міцний захищений смартфон Blackview BV6200 Pro - чудовий вибір для активних людей. Беріть його з собою в туристичні походи, на риболовлю, наукові експедиції, будівельні майданчики, виробництво чи склади – цей гаджет створений для використання в складних експлуатаційних умовах. Смартфон відповідає військовому стандарту MIL-STD-810Н, а отже є стійким до ударів, падінь з висоти до 1.5 м та впливу низьких температур. Рівень захисту від пилу і вологи IP68/IP69K означає, що смартфон повністю захищений від потрапляння пилу та витримує занурення у воду на глибину до 1.5 метра на 30 хвилин. HD+ екран відтворює яскраве та чітке реалістичне зображення. Надійний 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35 забезпечує високу продуктивність при низькому енергоспоживанні. Смартфон Blackview BV6200 Pro оснащений вбудованими 13 МП основною та 8 МП фронтальною камерами та надгучним динаміком Smart-K потужністю 3 Вт, який відтворює чистий та виразний звук. Спілкуйтесь он-лайн та записуйте плавне потокове відео, фіксуйте та зберігайте незабутні моменти свого життя. Основна камера смартфона підтримує технологію оптимізації зображень ArcSoft. Вона допоможе провести приголомшливу портретну зйомку з розмитим фоном та виглядати прекрасно на всіх фотографіях, зроблених у режимі Beauty. Знімайте чудові пейзажі у панорамному режимі, отримуйте барвисті фотографії у режимі HDR, розглядайте найдрібніші деталі на чітких зображеннях у нічному режимі. Із швидкою оперативною пам’яттю об’ємом 6 ГБ, яку можна збільшити до 12 ГБ, ви зможете плавно гортати сторінки та швидко перемикатись між додатками. 128 ГБ вбудованої пам'яті вирішують питання зберігання електронних ігор, програм, відео, фотографій, музики та інших файлів. Збільшуйте додатково сховище до 1 ТБ, використовуючи TF карту. Розділяйте своє особисте та професійне життя – смартфон підтримує підключення 4G на двох SIM-картах. Смартфон Blackview BV6200 Pro відміно працює з різними навігаційними системами - GPS, Glonass, Galileo та Beidou. Він допоможе визначитись із оптимальним напрямком руху, коли ви перебуваєте в дорозі. Адаптована до потреб користувачів новітня операційна система Doke OS 3.1, яка базується на Android 13, забезпечує належний захист даних та пропонує багато додаткових можливостей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить смартфон простим та зручним у користуванні. Акумулятор ємністю 13000 мA*год забезпечить тривалий час автономної роботи. Не хвилюйтесь, якщо вирушивши у подорож, забули взяти з собою зарядний пристрій. Одного заряду батареї вистачить до 50 годин розмов, 40 годин прослуховування музики, 23 годин роботи в мережі, до 495 годин роботи навігаційних систем та до трьох місяців у режимі очікування. Функція швидкої зарядки 18 Вт допоможе швидко поповнити заряд смартфона, а функція реверсної зарядки дозволяє заряджати інші пристрої через порт USB Type-C.