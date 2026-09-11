Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK)
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK)
Наряду с мощным фирменным звуком JBL 40-мм динамики обеспечивают захватывающий пространственный звук JBL, который превращает любой стереоконтент с любого устройства в виртуальный объемный звук. Передавайте высококачественный звук по беспроводной сети даже при более низкой скорости передачи данных с помощью технологии Bluetooth. Режим аудио обеспечивает наилучшее качество звука, а режим видео обеспечивает постоянную синхронизацию звука и изображения в фильмах и играх. Доступно через OTA-обновление позднее. Благодаря четырем микрофонам, чувствительным к шуму, технология True Adaptive Noise Canceling обеспечивает отсутствие отвлекающих факторов, независимо от того, пришло ли время сосредоточиться на учебе или потеряться в ритме музыки. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Smart Ambient обострит звуки вашего окружения.
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