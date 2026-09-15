Top.Mail.Ru
Акустическая система Defender Onyx (65038) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Акустическая система Defender Onyx (65038)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 1
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 2
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 3
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 4
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 5
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 6
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 7
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 8
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 9
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 10
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 11
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 12
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 13
Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 1
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 2
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 3
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 4
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 5
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 6
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 7
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 8
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 9
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 10
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 11
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 12
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 13
  • Акустическая система Defender Onyx (65038) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Акустическая система Defender Onyx (65038)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8.1
Дополнительно
подсветка
Назначение
компьютерная, для ноутбуков
Ширина, см
6.3
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Входы
3.5 Jack, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х7
Вес, г.
220

Описание товара Акустическая система Defender Onyx (65038)

Компактные компьютерные колонки со светодиодной подсветкой. Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Питание от порта USB - Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой. Регулятор громкости на кабеле - Вам не придется переключаться на управление компьютером, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Отзывы о товаре Акустическая система Defender Onyx (65038)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8.1
Дополнительно
подсветка
Назначение
компьютерная, для ноутбуков
Ширина, см
6.3
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Развернуть
Входы
3.5 Jack, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные компьютерные колонки со светодиодной подсветкой. Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Питание от порта USB - Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой. Регулятор громкости на кабеле - Вам не придется переключаться на управление компьютером, чтобы отрегулировать уровень громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Defender Onyx (65038) - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...