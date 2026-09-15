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Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)

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Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 1
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 2
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 3
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 4
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 5
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 6
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 7
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 1
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 2
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 3
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 4
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 5
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 6
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 7
  • Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, г.
450

Описание товара Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)

Компактные размеры. Светодиодная подсветка. Регулятор громкости на кабеле. Резиновые ножки предотвращают скольжение по поверхности стола. Питание от порта USB.

Отзывы о товаре Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные размеры. Светодиодная подсветка. Регулятор громкости на кабеле. Резиновые ножки предотвращают скольжение по поверхности стола. Питание от порта USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Defender 2.0 SOLAR 1 (65401) - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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