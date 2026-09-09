Акустическая система Defender SPK-170 (65165) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
48.5
Дополнительно
регулятор громкости
Магнитная защита
да
Назначение
домашняя аудиосистема
Съемная решетка
нет
Ширина, см
40
Комплектация
2 фронтольные колонки
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х9
Вес, г.
370
Описание товара Акустическая система Defender SPK-170 (65165) Black
Компактные компьютерные колонки. Регулятор громкости звука, разъем для наушников, магнитная экранировка корпуса. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
48.5
Дополнительно
регулятор громкости
Магнитная защита
да
Назначение
домашняя аудиосистема
Съемная решетка
нет
Ширина, см
40
Комплектация
2 фронтольные колонки
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
есть
Страна производитель
Китай
Компактные компьютерные колонки. Регулятор громкости звука, разъем для наушников, магнитная экранировка корпуса. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Defender SPK-170 (65165) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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