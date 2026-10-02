Кофемашина Kitfort КТ-7374
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность
1350 Вт
Цвет
черный
Дисплей
есть
Объём резервуара для воды
1.8
Контроль крепости
да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность
1350 Вт
Цвет
черный
Дисплей
есть
Объём резервуара для воды
1.8
Контроль крепости
да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
нет
Капучинатор
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х37
Вес, кг.
14.9
Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7374
Кофемашина автоматическая Kitfort КТ-7374 оснащена цветным сенсорным экраном для выбора напитка: эспрессо, латте, капучино, американо. В модели предусмотрены кофемолка с регулировкой степени помола зерен и отдельное отверстие для молотого кофе. Съемный резервуар вмещает 1.8 л воды.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Мощность
1350 Вт
Цвет
черный
Дисплей
есть
Объём резервуара для воды
1.8
Контроль крепости
да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
нет
Капучинатор
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
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Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Кофемашина автоматическая Kitfort КТ-7374 оснащена цветным сенсорным экраном для выбора напитка: эспрессо, латте, капучино, американо. В модели предусмотрены кофемолка с регулировкой степени помола зерен и отдельное отверстие для молотого кофе. Съемный резервуар вмещает 1.8 л воды.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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