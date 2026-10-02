Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
630
Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix
Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13719 состоит из 7 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.
Преимущества
- Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
- Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13719 состоит из 7 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.
Преимущества
- Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
- Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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