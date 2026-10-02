Top.Mail.Ru
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 1
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 2
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 3
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 4
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 5
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 6
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 7
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 8
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 9
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 10
Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 1
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 2
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 3
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 4
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 5
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 6
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 7
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 8
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 9
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 10
  • Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
630

Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix

Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13719 состоит из 7 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.

Преимущества

  • Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
  • Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключ-трубка торцевой - 6 штПоворотный стержень - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор трубчатых торцевых ключей Matrix 13719 состоит из 7 предметов и будет полезен профессиональным и частным мастерам для работы с крепежом, имеющим шестигранный профиль. Трубчатая конструкция облегчает монтаж/демонтаж в труднодоступных местах. В комплекте имеется вороток для вращения ключей.

Преимущества

  • Прочность — ключи выполнены из качественной углеродистой стали 45.
  • Коррозионная стойкость — хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — в набор входит 6 ключей с четкой маркировкой с обозначением типоразмеров.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в сумку-скрутку с индивидуальными отделениями.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей трубчатых торцевых 7 пр Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...