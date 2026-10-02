Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, полированный хром Matrix (15422)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
700
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, полированный хром Matrix (15422)
Набор комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 служит для выполнения крепежных работ с применением шестигранных соединительных элементов. Кольцевые зевы инструментов оснащены двенадцатигранными рабочими профилями для снижения риска срыва граней болтов и гаек. Накидные головки отогнуты от общей оси ключей, за счет чего монтаж легко и удобно проводить в труднодоступных местах.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 служит для выполнения крепежных работ с применением шестигранных соединительных элементов. Кольцевые зевы инструментов оснащены двенадцатигранными рабочими профилями для снижения риска срыва граней болтов и гаек. Накидные головки отогнуты от общей оси ключей, за счет чего монтаж легко и удобно проводить в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, полированный хром Matrix (15422) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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