Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 649211
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х4
Вес, г.
480
Описание товара Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)
Набор отверток Sparta «Point» 11782 с двухкомпонентными рукоятками, CrV, состоит из 6 инструментов наиболее распространенных типоразмеров. Применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов с профилем SL и PH. Набор рассчитан на бытовое использование, осуществление несложных монтажных и ремонтных работ. Отвертками можно работать в труднодоступных местах, т.к. комплект включает инструменты как с коротким — 75 мм, так и с длинным стержнем 150 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор инструментов Stayer Standard 22054-H7
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированны...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 х 22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matr...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНабор ключей рожковых 6шт. (6-17мм), CrV, Elliptical, зерк. хром...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор инструментов Sparta 13534 (13534)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатирова...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (1...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитНабор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + S...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Набор отверток Sparta «Point» 11782 с двухкомпонентными рукоятками, CrV, состоит из 6 инструментов наиболее распространенных типоразмеров. Применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов с профилем SL и PH. Набор рассчитан на бытовое использование, осуществление несложных монтажных и ремонтных работ. Отвертками можно работать в труднодоступных местах, т.к. комплект включает инструменты как с коротким — 75 мм, так и с длинным стержнем 150 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782) - данный товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)