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Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)

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Набор отверток &quot;Point&quot; на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х4
Вес, г.
480

Описание товара Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)

Набор отверток Sparta «Point» 11782 с двухкомпонентными рукоятками, CrV, состоит из 6 инструментов наиболее распространенных типоразмеров. Применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов с профилем SL и PH. Набор рассчитан на бытовое использование, осуществление несложных монтажных и ремонтных работ. Отвертками можно работать в труднодоступных местах, т.к. комплект включает инструменты как с коротким — 75 мм, так и с длинным стержнем 150 мм.



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5, SL6
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток Sparta «Point» 11782 с двухкомпонентными рукоятками, CrV, состоит из 6 инструментов наиболее распространенных типоразмеров. Применяется для закручивания и откручивания крепежных элементов с профилем SL и PH. Набор рассчитан на бытовое использование, осуществление несложных монтажных и ремонтных работ. Отвертками можно работать в труднодоступных местах, т.к. комплект включает инструменты как с коротким — 75 мм, так и с длинным стержнем 150 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятка Sparta (11782) - данный товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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