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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231)

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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 1
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 2
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 3
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 4
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 5
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 1
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 2
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 3
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 4
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 5
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
338

Описание товара Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231)

Набор ключей рожковых хромированных Matrix 15231 состоит из 6 инструментов с величиной зева от 6 до 17 мм, выполненных из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа гаечных, болтовых и других резьбовых соединений с шестигранным профилем. Ключи удобны для работы в ограниченном пространстве благодаря небольшому наклону губок относительно рукоятки. Набор пригодится в слесарной или авторемонтной мастерской, сервисном центре, а также дома, в гараже или на даче.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор ключей рожковых хромированных Matrix 15231 состоит из 6 инструментов с величиной зева от 6 до 17 мм, выполненных из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа гаечных, болтовых и других резьбовых соединений с шестигранным профилем. Ключи удобны для работы в ограниченном пространстве благодаря небольшому наклону губок относительно рукоятки. Набор пригодится в слесарной или авторемонтной мастерской, сервисном центре, а также дома, в гараже или на даче.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matrix (15231) - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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