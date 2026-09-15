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Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473)

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Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
комбинированный
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, кг.
3.75

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473)

Набор комбинированных ключей 6 - 19 мм СИБРТЕХ 15473 используется для монтажа (демонтажа) различных резьбовых соединений. Данный набор состоит из восьми предметов. Ключи изготовлены методом горячей ковки и имеют фосфатированное покрытие, для защиты от образования коррозии.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 8 шт, типоразмеры - 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
комбинированный
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей 6 - 19 мм СИБРТЕХ 15473 используется для монтажа (демонтажа) различных резьбовых соединений. Данный набор состоит из восьми предметов. Ключи изготовлены методом горячей ковки и имеют фосфатированное покрытие, для защиты от образования коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15473) - по цене 630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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