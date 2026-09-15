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Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589)

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Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 1
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 2
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 3
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 4
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 5
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 6
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 7
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 8
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 9
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН000, РН00, РН0, SL2, T4, T5, T6, T7 - 8 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 1
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 2
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 3
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 4
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 5
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 6
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 7
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 8
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 9
  • Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН000, РН00, РН0, SL2, T4, T5, T6, T7 - 8 штПластиковый кейс - 1 шт
Шлицы отверток
TX6
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х8
Вес, г.
100

Описание товара Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589)

Универсальный набор отверток для точных работ 8шт, Crv MATRIX 11588 используется для ремонта часовых механизмов, мобильных телефонов и прочей электроники. Изделия удобны в эксплуатации - располагаются в ладони без риска проскальзывания.



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Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН000, РН00, РН0, SL2, T4, T5, T6, T7 - 8 штПластиковый кейс - 1 шт
Шлицы отверток
TX6
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор отверток для точных работ 8шт, Crv MATRIX 11588 используется для ремонта часовых механизмов, мобильных телефонов и прочей электроники. Изделия удобны в эксплуатации - располагаются в ладони без риска проскальзывания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + SL+ Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11589) - стоимость товара 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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