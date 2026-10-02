Набор инструментов Sparta 13534 (13534)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Sparta 13534 (13534)
Набор Sparta 13534 включает 25 предметов, необходимых при проведении слесарно-монтажных работ. Он рассчитан на бытовое использование, поэтому будет полезен в хозяйстве. С помощью часовых отверток можно провести точные работы, биты и торцевые головки позволяют осуществить монтаж/демонтаж резьбовых соединений, вспомогательный инструмент пригодится для захвата и удержания деталей, удлинитель используется для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Комплектующие набора выполнены из инструментальной стали и закалены, что придает им необходимую прочность и твердость.
- Отвертка, бокорезы и длинногубцы имеют пластиковые рукоятки для удобства захвата.
- Компактный тканевый пенал на молнии обеспечивает удобство и безопасность транспортировки/хранения набора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор Sparta 13534 включает 25 предметов, необходимых при проведении слесарно-монтажных работ. Он рассчитан на бытовое использование, поэтому будет полезен в хозяйстве. С помощью часовых отверток можно провести точные работы, биты и торцевые головки позволяют осуществить монтаж/демонтаж резьбовых соединений, вспомогательный инструмент пригодится для захвата и удержания деталей, удлинитель используется для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Комплектующие набора выполнены из инструментальной стали и закалены, что придает им необходимую прочность и твердость.
- Отвертка, бокорезы и длинногубцы имеют пластиковые рукоятки для удобства захвата.
- Компактный тканевый пенал на молнии обеспечивает удобство и безопасность транспортировки/хранения набора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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