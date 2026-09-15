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Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379)

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Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 1
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 2
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 3
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 4
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 5
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 6
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 7
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 8
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 9
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 10
Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL5, SL6 - 5 шт
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 1
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 2
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 3
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 4
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 5
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 6
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 7
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 8
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 9
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 10
  • Набор отверток &quot;Era&quot;, 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL5, SL6 - 5 шт
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х4
Вес, г.
450

Описание товара Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379)

Набор отверток Matrix «Era» 13379 с трехкомпонентными рукоятками, из стали CrV, состоит из 5 инструментов и используется для работы с резьбовыми соединениями. Отвертки подходят для шлицев PH и SL. Благодаря намагниченным наконечникам не нужно придерживать крепеж рукой. Набор рекомендован для профессионального применения и пригодится во время сборки мебели, ремонта бытовой и оргтехники.

Преимущества

  • Прочность — стержни выполнены из хромованадиевой стали.
  • Высокий ресурс — рабочие части прошли индукционную закалку и имеют твердость 50-56 HRC.
  • Устойчивость к коррозии — стержни хромированы, наконечники прошли фосфатирование.
  • Комфортная работа — трехкомпонентные рукоятки с насечками в подпальцевых выемках не выскальзывают из руки.



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Отзывы о товаре Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL5, SL6 - 5 шт
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Описание

Набор отверток Matrix «Era» 13379 с трехкомпонентными рукоятками, из стали CrV, состоит из 5 инструментов и используется для работы с резьбовыми соединениями. Отвертки подходят для шлицев PH и SL. Благодаря намагниченным наконечникам не нужно придерживать крепеж рукой. Набор рекомендован для профессионального применения и пригодится во время сборки мебели, ремонта бытовой и оргтехники.

Преимущества

  • Прочность — стержни выполнены из хромованадиевой стали.
  • Высокий ресурс — рабочие части прошли индукционную закалку и имеют твердость 50-56 HRC.
  • Устойчивость к коррозии — стержни хромированы, наконечники прошли фосфатирование.
  • Комфортная работа — трехкомпонентные рукоятки с насечками в подпальцевых выемках не выскальзывают из руки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13379) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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