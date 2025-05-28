Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)
Слесарно-монтажный набор Matrix 13585 с квадратами 1/4", 1/2" состоит из 53 предметов и включает в себя биты, стандартные и свечные торцевые головки с размерами рабочего профиля от 4 до 32 мм, трещоточные ключи, вороток, удлинитель, шестигранные имбусовые ключи, карданные шарниры. Удобен для работы с труднодоступным крепежом. Набор подходит как для самостоятельного применения, так и для профессионального использования на СТО.
Преимущества
- Долговечность — инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали.
- Функция реверса — трещотки облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
- Надежная фиксация оснастки — металлические шариковые фиксаторы удерживают насадки в процессе работы.
- Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора подписаны и располагаются в ложементе с индивидуальными отсеками.
- Комфортная работа — трещотки имеют двухкомпонентные эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Слесарно-монтажный набор Matrix 13585 с квадратами 1/4", 1/2" состоит из 53 предметов и включает в себя биты, стандартные и свечные торцевые головки с размерами рабочего профиля от 4 до 32 мм, трещоточные ключи, вороток, удлинитель, шестигранные имбусовые ключи, карданные шарниры. Удобен для работы с труднодоступным крепежом. Набор подходит как для самостоятельного применения, так и для профессионального использования на СТО.
Преимущества
- Долговечность — инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали.
- Функция реверса — трещотки облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
- Надежная фиксация оснастки — металлические шариковые фиксаторы удерживают насадки в процессе работы.
- Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора подписаны и располагаются в ложементе с индивидуальными отсеками.
- Комфортная работа — трещотки имеют двухкомпонентные эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Набор сочетает в себе стильный дизайн и удобство использования. Качество материалов на высоте. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне. Если вы ищете что-то действительно стоящее, то это именно то, что нужно. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Набор превзошел все мои ожидания! Качество на высоте, дизайн стильный и современный. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для домашнего пользования отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, компактный, не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим набором уже несколько месяцев, и он до сих пор как новый! Качество материалов на высоте, советую
Достоинства:
Комментарий:
Набор стал для меня незаменимым помощником. Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Очень доволен покупкой, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Руками не согнул. На гайке М10 прочностью 5.8 резьбу сорвал зажав её в тиски и вращая болт в неё вкрученный (это у меня стандартынй тест ключей на пласчтилиновость), тесты пройдены, можно пользовать.
Достоинства:
Комментарий:
Набор полностью оправдал мои ожидания. Качество на высоте, функциональность отличная. Пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество. За такую цену я получил отличное качество и функциональность, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену я получил отличное качество и функциональность. Все идеально, выглядит прочно. Очень рад, что выбрал именно его
Достоинства:
Комментарий:
Набор полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Железяки качественные, удобны в работе, глаз радуют.
Достоинства:
Комментарий:
Зачетный комплект! Всё необходимое собрано в одном месте, кайфанул покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Набор просто супер! Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Качество материалов на высоте, сборка аккуратная. Пользуюсь с удовольствием, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством набора. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный и простой в использовании набор! Качество материалов отличное, выглядит стильно. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и надежность
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен качественно. Работаю без вопросов,хорошая комплектация, есть все что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Набор небольшой, но функциональный. Все инструменты лежат на своих местах, крышка позволяет сразу видеть содержимое.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший стартовый набор, все инструменты в порядке, крышка прозрачная удобно искать нужный
Достоинства:
Комментарий:
Вполне достойный вариант для домашнего мастера. Кейс яркий, инструменты острые, крепкие.
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой, но полезный комплект для домашних нужд. Сталь крепкая, кейс практичный.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Набор отличного качества, функциональный и удобный. Очень рад, что выбрал именно тут
Достоинства:
Комментарий:
Этот набор оказался именно тем, что я искал! Подошел идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Набор пришел в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Набор полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Достоинства:
Комментарий:
Компактный набор, всё нужное есть, кейс удобный, инструменты качественные
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Пользовался набором около 5 лет,свою цену отработал давно.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь практически каждый день, никаких нареканий. Качество соответствует цене, дешевле чем на рынке
Достоинства:
Комментарий:
Стоит не дешево, но такая вещь должна быть у каждого.Прост в работе и может передать большой крутящий момент. Не требует каких либо дополнительных затрат на обслуживание.
Достоинства:
Комментарий:
Качество инструментов на высоте, все они изготовлены из прочной стали, которая не подвержена коррозии. Ручки инструментов удобно лежат в руке
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен. Эта фирма делает надежный инструмент. Комплектация полная, цена достойная.
Достоинства:
Комментарий:
Ходовой, качественний и удобний набор. Пока без минусов и изян, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
компактный прозрачный упаковано хорошо в хозяйстве нужный вещ
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)
Достоинства:
Комментарий:
Набор сочетает в себе стильный дизайн и удобство использования. Качество материалов на высоте. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне. Если вы ищете что-то действительно стоящее, то это именно то, что нужно. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Набор превзошел все мои ожидания! Качество на высоте, дизайн стильный и современный. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для домашнего пользования отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, компактный, не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим набором уже несколько месяцев, и он до сих пор как новый! Качество материалов на высоте, советую
Достоинства:
Комментарий:
Набор стал для меня незаменимым помощником. Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Очень доволен покупкой, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Руками не согнул. На гайке М10 прочностью 5.8 резьбу сорвал зажав её в тиски и вращая болт в неё вкрученный (это у меня стандартынй тест ключей на пласчтилиновость), тесты пройдены, можно пользовать.
Достоинства:
Комментарий:
Набор полностью оправдал мои ожидания. Качество на высоте, функциональность отличная. Пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество. За такую цену я получил отличное качество и функциональность, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену я получил отличное качество и функциональность. Все идеально, выглядит прочно. Очень рад, что выбрал именно его
Достоинства:
Комментарий:
Набор полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Железяки качественные, удобны в работе, глаз радуют.
Достоинства:
Комментарий:
Зачетный комплект! Всё необходимое собрано в одном месте, кайфанул покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Набор просто супер! Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Качество материалов на высоте, сборка аккуратная. Пользуюсь с удовольствием, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством набора. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный и простой в использовании набор! Качество материалов отличное, выглядит стильно. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и надежность
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен качественно. Работаю без вопросов,хорошая комплектация, есть все что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Набор небольшой, но функциональный. Все инструменты лежат на своих местах, крышка позволяет сразу видеть содержимое.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший стартовый набор, все инструменты в порядке, крышка прозрачная удобно искать нужный
Достоинства:
Комментарий:
Вполне достойный вариант для домашнего мастера. Кейс яркий, инструменты острые, крепкие.
Достоинства:
Комментарий:
Недорогой, но полезный комплект для домашних нужд. Сталь крепкая, кейс практичный.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Набор отличного качества, функциональный и удобный. Очень рад, что выбрал именно тут
Достоинства:
Комментарий:
Этот набор оказался именно тем, что я искал! Подошел идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Набор пришел в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Набор полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Достоинства:
Комментарий:
Компактный набор, всё нужное есть, кейс удобный, инструменты качественные
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Пользовался набором около 5 лет,свою цену отработал давно.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь практически каждый день, никаких нареканий. Качество соответствует цене, дешевле чем на рынке
Достоинства:
Комментарий:
Стоит не дешево, но такая вещь должна быть у каждого.Прост в работе и может передать большой крутящий момент. Не требует каких либо дополнительных затрат на обслуживание.
Достоинства:
Комментарий:
Качество инструментов на высоте, все они изготовлены из прочной стали, которая не подвержена коррозии. Ручки инструментов удобно лежат в руке
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен. Эта фирма делает надежный инструмент. Комплектация полная, цена достойная.
Достоинства:
Комментарий:
Ходовой, качественний и удобний набор. Пока без минусов и изян, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
компактный прозрачный упаковано хорошо в хозяйстве нужный вещ