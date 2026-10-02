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Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, головки торцевые 1/4, удлиненные 8, 10, 11, 13 мм, кардан 1/4, удлинитель 1/4, отвертка-держатель 1/4, комплект шестигранных ключей 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, вороток т-образный 1/4, головки торцевые 1/4 со вставкой т10, т15, т20, т25, т30, t40, sl4, sl5.5, sl6.5, ph1, ph2, ph3, pz1, pz2, pz3, h3, h4, h5, h6, h7, h8, кейс.
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, шарнир карданный для голов
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649102
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
головки со вставками, торцевые головки, головки со вставками, торцевые головки
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, головки торцевые 1/4, удлиненные 8, 10, 11, 13 мм, кардан 1/4, удлинитель 1/4, отвертка-держатель 1/4, комплект шестигранных ключей 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, вороток т-образный 1/4, головки торцевые 1/4 со вставкой т10, т15, т20, т25, т30, t40, sl4, sl5.5, sl6.5, ph1, ph2, ph3, pz1, pz2, pz3, h3, h4, h5, h6, h7, h8, кейс.
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, шарнир карданный для голов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, torx, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный, torx, torx, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный, torx, шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Количество торцевых головок, шт
38
Торцовые головки
торцевые, со вставками, удлинённые, торцевые, со вставками, удлинённые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
14
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)

Набор инструмента, 1/4, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Особенности: Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Stels (14099)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
головки со вставками, торцевые головки, головки со вставками, торцевые головки
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, головки торцевые 1/4, удлиненные 8, 10, 11, 13 мм, кардан 1/4, удлинитель 1/4, отвертка-держатель 1/4, комплект шестигранных ключей 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, вороток т-образный 1/4, головки торцевые 1/4 со вставкой т10, т15, т20, т25, т30, t40, sl4, sl5.5, sl6.5, ph1, ph2, ph3, pz1, pz2, pz3, h3, h4, h5, h6, h7, h8, кейс.
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, шарнир карданный для голов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, torx, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный, torx, torx, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный, torx, шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Развернуть
Количество торцевых головок, шт
38
Торцовые головки
торцевые, со вставками, удлинённые, торцевые, со вставками, удлинённые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
14
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструмента, 1/4, Cr-V, S2, усиленный кейс, 47 предметов Особенности: Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отзывы


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