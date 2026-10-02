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Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561)

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Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 3
Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 4
Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 5
Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 6
Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 7
Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 8
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Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штКлюч разводной - 1 штОтвертка реверсивная - 1 штКлючи имбусовые 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 - 8 штБиты PH1, PH2, PH3, SL4, SL6, SL7, T10, T15, T20, ADP - 10 штПассатижи - 1 штРазводной ключ - 1 шт
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 1
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 2
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 3
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 4
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 5
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 6
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 7
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 8
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 9
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 10
  • Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649065
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штКлюч разводной - 1 штОтвертка реверсивная - 1 штКлючи имбусовые 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 - 8 штБиты PH1, PH2, PH3, SL4, SL6, SL7, T10, T15, T20, ADP - 10 штПассатижи - 1 штРазводной ключ - 1 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561)

Слесарно-монтажный набор Matrix 13561, 22 предмета, оптимально подходит для бытового и профессионального использования. Универсальный набор содержит ключи-шестигранники для удобства работы в труднодоступных местах, разводной ключ для монтажа/демонтажа болтов и гаек, реверсивную отвертку с битами и переходником для работы с крепежными элементами, бокорезы и плоскогубцы для зажима и сгибания заготовок.

Преимущества

  • Инструменты выполнены из инструментальной стали, рабочие части закалены, что придает набору необходимые прочностные характеристики.
  • За счет двухкомпонентных рукояток бокорезы, плоскогубцы и отвертка надежно лежат в руке и не проскальзывают, ограничительные упоры обеспечивают безопасную работу.
  • Набор упакован в тканевый пенал на молнии, поэтому при транспортировке и хранении комплектующие не потеряются.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штКлюч разводной - 1 штОтвертка реверсивная - 1 штКлючи имбусовые 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 - 8 штБиты PH1, PH2, PH3, SL4, SL6, SL7, T10, T15, T20, ADP - 10 штПассатижи - 1 штРазводной ключ - 1 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание

Слесарно-монтажный набор Matrix 13561, 22 предмета, оптимально подходит для бытового и профессионального использования. Универсальный набор содержит ключи-шестигранники для удобства работы в труднодоступных местах, разводной ключ для монтажа/демонтажа болтов и гаек, реверсивную отвертку с битами и переходником для работы с крепежными элементами, бокорезы и плоскогубцы для зажима и сгибания заготовок.

Преимущества

  • Инструменты выполнены из инструментальной стали, рабочие части закалены, что придает набору необходимые прочностные характеристики.
  • За счет двухкомпонентных рукояток бокорезы, плоскогубцы и отвертка надежно лежат в руке и не проскальзывают, ограничительные упоры обеспечивают безопасную работу.
  • Набор упакован в тканевый пенал на молнии, поэтому при транспортировке и хранении комплектующие не потеряются.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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