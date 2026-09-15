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Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545)

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Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 7
Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 1
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 2
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 3
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 4
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 5
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 6
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 7
  • Болторез, 750 мм/30&quot; Matrix (78545) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х7х4
Вес, кг.
1

Описание товара Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545)

Описание товара Болторез, 750 мм/30" Matrix Болторез 750 мм оснащен длинными рычажными рукояткам для максимальной передачи усилия. Изделие выполнено из инструментальной стали. Болторез используется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Болторез, 750 мм/30" Matrix Болторез 750 мм оснащен длинными рычажными рукояткам для максимальной передачи усилия. Изделие выполнено из инструментальной стали. Болторез используется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез, 750 мм/30" Matrix (78545) – стоимость товара 1690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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