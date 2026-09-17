Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эластомер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 742258
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эластомер
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х2
Вес, г.
930
Описание товара Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г
Откройте для себя надежность и профессионализм с молотком каменщика ЗУБР. Этот цельнокованный инструмент весом 600 грамм обладает стальной головкой из высококачественной стали 45, обеспечивающей долговечность и устойчивость к износу. Рукоятка из термопластового эластомера гарантирует комфорт и уверенный хват при каждом ударе. Идеален для всех видов каменной кладки. Производство компании ЗУБР - залог вашего профессионального успеха. Артикул: 20145-600_z01.
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эластомер
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и профессионализм с молотком каменщика ЗУБР. Этот цельнокованный инструмент весом 600 грамм обладает стальной головкой из высококачественной стали 45, обеспечивающей долговечность и устойчивость к износу. Рукоятка из термопластового эластомера гарантирует комфорт и уверенный хват при каждом ударе. Идеален для всех видов каменной кладки. Производство компании ЗУБР - залог вашего профессионального успеха. Артикул: 20145-600_z01.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - по цене 1530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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