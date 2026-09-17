Top.Mail.Ru
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 1
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 2
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 3
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 4
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 5
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 6
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 1
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 2
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 3
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 4
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 5
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 6
  • Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.03х0.03
Вес, кг.
7.5

Описание товара Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм

Строительный лом 1500 мм, d 28 мм ЗУБР 2184-1.5 предназначен для демонтажа различных конструкций и деталей. Изготовлен из углеродистой стали. Профиль прутка круг.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный лом 1500 мм, d 28 мм ЗУБР 2184-1.5 предназначен для демонтажа различных конструкций и деталей. Изготовлен из углеродистой стали. Профиль прутка круг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный лом ЗУБР 2184-1.5, 1500 мм, диаметр 28 мм - стоимость товара 1680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...