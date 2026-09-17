Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 742336
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Глубина зажима
60
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Глубина зажима
60
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая, - этот товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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