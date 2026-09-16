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Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971)

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Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 1
Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 2
Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 3
Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 4
Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 1
  • Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 2
  • Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 3
  • Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 4
  • Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971)
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт.
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971)

Двуручный заклепочник ЗУБР Т-64 Профессионал усиленный 311971 представляет собой надежный инструмент. Двухрычажная конструкция многократно уменьшает прилагаемое усилие и снижает утомляемость при длительной работе.; Губки заклепочника из закаленной стали 40X. Поверхностный слой губок обладает повышенной прочностью, твердостью и износостойкостью.; Литой усиленный корпус повышает надежность и долговечность инструмента; Контейнер для отработанных стержней заклепок повышает комфорт при работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт.
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручный заклепочник ЗУБР Т-64 Профессионал усиленный 311971 представляет собой надежный инструмент. Двухрычажная конструкция многократно уменьшает прилагаемое усилие и снижает утомляемость при длительной работе.; Губки заклепочника из закаленной стали 40X. Поверхностный слой губок обладает повышенной прочностью, твердостью и износостойкостью.; Литой усиленный корпус повышает надежность и долговечность инструмента; Контейнер для отработанных стержней заклепок повышает комфорт при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник усиленный двуручный ЗУБР 2.4 - 6.4 мм, 390 мм, Профессионал (311971) - по цене 1680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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