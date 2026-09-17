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Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм

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Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 1
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 2
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 3
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 4
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 5
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 6
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 1
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 2
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 3
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 4
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 5
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 6
  • Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х29
Вес, г.
500

Описание товара Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм

Профессиональные ножницы Kraftool GRAND изготовлены из высококачественной инструментальной стали, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обладают повышенным ресурсом и обеспечивают длительную и качественную работу



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Отзывы о товаре Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные ножницы Kraftool GRAND изготовлены из высококачественной инструментальной стали, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обладают повышенным ресурсом и обеспечивают длительную и качественную работу


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-L_z02, 270 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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