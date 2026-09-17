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Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками

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Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
резина
Материал рукояти
металл, резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х5
Вес, г.
696

Описание товара Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками

Безынерционный молоток идеально подходит для работ с материалами, чувствительными к ударам. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Применение: промышленное производство, ремонт оборудования, авторемонтные и кузовные работы. Вес головы: 680 г.



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Отзывы о товаре Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Безынерционный молоток идеально подходит для работ с материалами, чувствительными к ударам. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Применение: промышленное производство, ремонт оборудования, авторемонтные и кузовные работы. Вес головы: 680 г.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безынерционный молоток ЗУБР БМП-40 2043-40, 40 мм, с полиамидными бойками - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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