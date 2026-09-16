Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ
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Характеристики
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722690
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
80
Описание товара Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ
Торцевой ключ IMPACT 13 мм, магнитный Easy Clean DEWALT DT7450-QZ
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Бренд
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Торцевой ключ IMPACT 13 мм, магнитный Easy Clean DEWALT DT7450-QZ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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