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Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)

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Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 1
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 2
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 3
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 4
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 5
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
60
Расход губок
50
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 1
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 2
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 3
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 4
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 5
  • Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Материал инструмента
чугун
Ширина губок
60
Расход губок
50
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)

Поворотные тиски STAYER 60 мм 3252 - это вспомогательный инструмент в слесарном деле. Данное приспособление надежно зажимает детали для удобства сверления, склеивания, резки и других видов обработки. Рельефная поверхность губок обеспечивает более крепкую фиксацию заготовки. Устройство характеризуется отличным качеством изготовления, простотой эксплуатации, а также отсутствием необходимости специального обслуживания. Блокировка поворотного механизма осуществляется посредством специального рычажка.



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Отзывы о товаре Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Материал инструмента
чугун
Ширина губок
60
Расход губок
50
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Описание
Поворотные тиски STAYER 60 мм 3252 - это вспомогательный инструмент в слесарном деле. Данное приспособление надежно зажимает детали для удобства сверления, склеивания, резки и других видов обработки. Рельефная поверхность губок обеспечивает более крепкую фиксацию заготовки. Устройство характеризуется отличным качеством изготовления, простотой эксплуатации, а также отсутствием необходимости специального обслуживания. Блокировка поворотного механизма осуществляется посредством специального рычажка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) – стоимость товара 1590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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