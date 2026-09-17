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Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм

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Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм - фото 1
Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм - фото 1
  • Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х28
Вес, г.
500

Описание товара Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм

Ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02 помогут аккуратно и ровно разрезать листовой металл, удалить заусенцы после черновой обработки и вырезать выемки. Прочные губки из твердосплавной стали не гнутся и не боятся физических нагрузок, а рычажной механизм потребует меньших усилий при разрезании твердого металла. Инструмент Kraftool Grand 2324-S_z02 оснащен прорезиненными ручками, что важно для точного и надежного хвата. Устройство не выскользнет из ладони даже при неудобном хвате, что улучшит качество работы. На ручке ножниц имеется небольшая петелька для подвешивания на стенде вместе с другими инструментами.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02 помогут аккуратно и ровно разрезать листовой металл, удалить заусенцы после черновой обработки и вырезать выемки. Прочные губки из твердосплавной стали не гнутся и не боятся физических нагрузок, а рычажной механизм потребует меньших усилий при разрезании твердого металла. Инструмент Kraftool Grand 2324-S_z02 оснащен прорезиненными ручками, что важно для точного и надежного хвата. Устройство не выскользнет из ладони даже при неудобном хвате, что улучшит качество работы. На ручке ножниц имеется небольшая петелька для подвешивания на стенде вместе с другими инструментами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прямые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-S_z02, 270 мм - этот товар вы можете купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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