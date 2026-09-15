Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)
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Характеристики
Описание товара Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)
Заклепочник Gross 40418 длиной 290 мм, поворотный на 0-360°, используется для соединения плоских заготовок, металлических профилей и тонкостенных конструкций при помощи вытяжных заклепок из стали (типоразмер 2,4-4,0 мм), алюминия (2,4-4,8 мм) и «нержавейки» (2,4-3,2 мм). Обеспечивает быстрое и надежное крепление. Соответствующие сменные головки входят в комплект поставки. Поворотная голова облегчает работу в ограниченном пространстве. Инструмент будет полезен на строительной площадке, в ремонтной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — детали зажимного цангового механизма с высокой точностью изготовлены из стали CrMo и закалены до необходимой твердости.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки надежно ложатся в руки.
- Высокое качество выполняемых работ — цанговый механизм надежно удерживает крепеж.
- Продуманная конструкция — сменные насадки устанавливаются в корпус заклепочника, поэтому они не потеряются.
- Быстрая замена насадок — монтажный ключ входит в комплект поставки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Заклепочник Gross 40418 длиной 290 мм, поворотный на 0-360°, используется для соединения плоских заготовок, металлических профилей и тонкостенных конструкций при помощи вытяжных заклепок из стали (типоразмер 2,4-4,0 мм), алюминия (2,4-4,8 мм) и «нержавейки» (2,4-3,2 мм). Обеспечивает быстрое и надежное крепление. Соответствующие сменные головки входят в комплект поставки. Поворотная голова облегчает работу в ограниченном пространстве. Инструмент будет полезен на строительной площадке, в ремонтной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — детали зажимного цангового механизма с высокой точностью изготовлены из стали CrMo и закалены до необходимой твердости.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки надежно ложатся в руки.
- Высокое качество выполняемых работ — цанговый механизм надежно удерживает крепеж.
- Продуманная конструкция — сменные насадки устанавливаются в корпус заклепочника, поэтому они не потеряются.
- Быстрая замена насадок — монтажный ключ входит в комплект поставки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)