Болторез, 1050 мм/42" Matrix (78560)
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Характеристики
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 648972
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.23х0.04
Вес, кг.
8.5
Описание товара Болторез, 1050 мм/42" Matrix (78560)
Болторез Matrix 78560, 1050 мм/42", применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 12 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и профессионалам на выездных работах: спасателям и строителям. Преимущества Режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC, что обеспечивает их прочность и повышает эффективность работы. Двойной рычажный механизм облегчает работу, помогая увеличить прилагаемое усилие. Рабочая головка разбирается, а значит, в случае износа режущей части ее легко заменить. Резиновые накладки на ручках способствуют надежному удержанию болтореза в руках, поэтому руки не соскальзывают.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Болторез Matrix 78560, 1050 мм/42", применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 12 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и профессионалам на выездных работах: спасателям и строителям. Преимущества Режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC, что обеспечивает их прочность и повышает эффективность работы. Двойной рычажный механизм облегчает работу, помогая увеличить прилагаемое усилие. Рабочая головка разбирается, а значит, в случае износа режущей части ее легко заменить. Резиновые накладки на ручках способствуют надежному удержанию болтореза в руках, поэтому руки не соскальзывают.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез, 1050 мм/42" Matrix (78560) - этот товар вы можете купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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