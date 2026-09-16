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Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2)

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Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 1
Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 2
Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Материал рукояти
сталь
  • Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 1
  • Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 2
  • Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2)
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, кг.
1.54

Описание товара Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2)

Цельнокованая кувалда Kraftool Thor 1.5 кг 20071-2 - это хорошо сбалансированный цельнокованый инструмент с высокой прочностью. Маслобензостойкая виброгасящая ручка позволяет долго работать без чувства усталости и дискомфорта, а также исключает выскальзывание изделия. Кувалда предназначена для выполнения слесарных работ в агрессивных условиях. Высокая эргономика снижает энергоемкость работы. Сталь 1055 Carbon Steel. Рельефное противоскользящее покрытие. Индукционная закалка.



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Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнокованая кувалда Kraftool Thor 1.5 кг 20071-2 - это хорошо сбалансированный цельнокованый инструмент с высокой прочностью. Маслобензостойкая виброгасящая ручка позволяет долго работать без чувства усталости и дискомфорта, а также исключает выскальзывание изделия. Кувалда предназначена для выполнения слесарных работ в агрессивных условиях. Высокая эргономика снижает энергоемкость работы. Сталь 1055 Carbon Steel. Рельефное противоскользящее покрытие. Индукционная закалка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2) - по цене 2950 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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