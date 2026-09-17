Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23304, 14 EC, острый гиб, на подшипнике
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Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
полупрофессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 742234
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х15х14
Вес, кг.
4
Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23304, 14 EC, острый гиб, на подшипнике
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23304, 14 EC, острый гиб, на подшипнике - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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