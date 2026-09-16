Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)
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Характеристики
Описание товара Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)
Столярно-слесарный инструмент Kraftool представляет собой высококачественный заклепочник, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 1,17 кг он достаточно легкий для удобного использования и хранения. Бренд Kraftool, известный своей надежностью и долговечностью, гарантирует высочайшее качество данного изделия. Произведенный в России, этот инструмент сочетает в себе прочность и эргономичность. Заклепочник оснащен поворотным основанием, что значительно расширяет его функциональные возможности, позволяя производить работы даже в труднодоступных местах. Основание, изготовленное из алюминия и стали, обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Особое внимание уделено удобству работы: обрезиненная ручка предотвращает скольжение, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность в работе. Рукоять из пластика легка и удобна для захвата, что позволяет длительное время работать без излишней усталости. Заклепочник от Kraftool — это удачное сочетание инновационного дизайна и продуманной конструкции, соответствующей высоким стандартам качества. Этот инструмент станет надежным партнером в решении любых задач по соединению материалов.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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