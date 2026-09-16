Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 719298
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал инструмента
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х13
Вес, кг.
6.26
Описание товара Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)
Тиски STAYER 3256-100 (MASTER) Предназначаются для зажима и фиксации деталей в удобном для работы положении Особенности: Губки рельефные Есть три отверстия, при помощи которых нужно закреплять их на верстаке болтами Имеется наковальня для выполнения незначительных слесарных работ Корпус покрыт краской, защищающей от коррозии Имеется функция поворота
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал инструмента
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Тиски STAYER 3256-100 (MASTER) Предназначаются для зажима и фиксации деталей в удобном для работы положении Особенности: Губки рельефные Есть три отверстия, при помощи которых нужно закреплять их на верстаке болтами Имеется наковальня для выполнения незначительных слесарных работ Корпус покрыт краской, защищающей от коррозии Имеется функция поворота
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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