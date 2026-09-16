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Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)

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Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 1
Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 2
Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
  • Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 1
  • Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 2
  • Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал инструмента
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х13
Вес, кг.
6.26

Описание товара Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)

Тиски STAYER 3256-100 (MASTER) Предназначаются для зажима и фиксации деталей в удобном для работы положении Особенности: Губки рельефные Есть три отверстия, при помощи которых нужно закреплять их на верстаке болтами Имеется наковальня для выполнения незначительных слесарных работ Корпус покрыт краской, защищающей от коррозии Имеется функция поворота



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Отзывы о товаре Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал инструмента
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
95
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски STAYER 3256-100 (MASTER) Предназначаются для зажима и фиксации деталей в удобном для работы положении Особенности: Губки рельефные Есть три отверстия, при помощи которых нужно закреплять их на верстаке болтами Имеется наковальня для выполнения незначительных слесарных работ Корпус покрыт краской, защищающей от коррозии Имеется функция поворота


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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